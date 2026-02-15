У містечку Штур під Бременом невідомі близько полудня п’ятниці, 13 лютого, проникли через світловий колодязь у підвал місцевого відділення банку Volksbank, зламали і обчистили 14 сейфових комірок.

Сума завданих збитків поки невідома, оскільки вміст сейфів є банківською таємницею.

Як пише Delfi, під час пограбування злочинці розпорошили в підвалі будівлі на вулиці Блокенер невідому рідину – імовірно, через неї співробітники філії близько 15:30 поскаржилися на нездужання і нудоту. На виклик приїхали пожежники і медики, вони надали допомогу двом співробітникам. Приміщення було евакуйовано. Виміри не показали в ньому перевищення концентрації будь-яких небезпечних речовин.

Що стосується ймовірних грабіжників, то свідки бачили трьох людей у синіх комбінезонах – ймовірно, чоловіків, – які йшли від будівлі банку до чорного автомобіля. Свідки не змогли сказати, чи сіли ці троє в автомобіль, чи пройшли повз. Їх розшукують.

Це вже, як мінімум, п’яте пограбування банку за останні два місяці.

Так, 17 грудня 2025 року у відділенні банку Sparkasse в центрі Бонна було зламано два сейфи. З них викрали цінності на велику суму, в основному золото. Поліція повідомляла, що в злочині підозрюється 22-річний екс-співробітник банку. У його житлі пройшли обшуки, чоловіка доставили до відділку, але потім відпустили, оскільки підстав для його затримання не виявили.

Вранці 29 грудня 2025 року служба безпеки відділення Sparkasse в Гельзенкірхені виявила, що в сховищі банку зламано близько 3200 комірок з грошима, золотом та іншими коштовностями. Злочинці проникли до сховища з прилеглої парковки, пробивши стіну. За деякими даними, сума збитків може перевищувати 100 млн євро – це пограбування називають одним з найбільших за всю історію ФРН. Слідчі знайшли номерні знаки, судячи з усього, від автомобіля злочинців. Поліція також опитує тисячі потерпілих.

30 грудня 2025 року у відділенні банку на привокзальній вулиці міста Галле під час робочого дня невідомі зламали чотири сейфові комірки.

А 29 січня 2026 року було зламано 18 комірок у філії Sparkasse в місті Вільгельмсхафен.

Слідчі з’ясовують, чи є зв’язок між усіма цими пограбуваннями.

