Зараз країна-агресор Росія тримає в полоні близько 7 тисяч українських військових, водночас в Україні – понад 4 тисяч осіб.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Мюнхені, передають УН.

“У них приблизно 7 тисяч знаходяться українських військовополонених. У нас трохи більше ніж 4 тисячі полонених, і це добрі новини, бо було півтори тисячі”, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова до обмінів у будь-якому форматі.

“Якщо вони скажуть “всіх на всіх” – чудово. Якщо скажуть “тисяча на тисячу” – не чудово, але дуже добре. Але навіть якщо вони готові поміняти “100 на 100″, ми на це підемо, тому що для нас будь-який такий крок позитивний. Такий мандат у нашої (переговорної) групи є”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, під час останнього обміну На Львівщину з полону повернувся боєць, якого вважали загиблим і “поховали”.