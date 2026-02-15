З 9 по 14 лютого в Чернівецькій області проходив чемпіонат України з боксу серед молоді пам’яті заслуженого тренера України Олега Малованюка.

Цей турнір став важливим відбірковим етапом на IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року.

Як повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради, вихованець СДЮСШОР №6 Гусейнов Ільчин завоював бронзову медаль, Ключко Назар у конкурентному двобої посів 5-те місце.

Хлопців підготували до змагань досвідчені тренери – Олексій Капацина та Володимир Букалов.

