З 4 по 7 грудня у Львові відбувся XXIII Відкритий всеукраїнський турніру з боксу на призи Андрія Котельника. Змагання присвячені памʼяті загиблих воїнів-спецпризначенців Національної гвардії України.

Миколаївські бійці, вихованці СДЮСШОР 6, здобули нагороди турніру, повідомляє Миколаївська міськрада.

Зокрема І місце посів Максим Кушнірук, ІІІ місце – Кирило Царапора.

Тренує спортсменів Віталій Бакалець.

Як повідомляло Інше ТВ, влітку У Миколаєві пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків (ФОТО)