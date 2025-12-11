З 4 по 7 грудня у Львові відбувся XXIII Відкритий всеукраїнський турніру з боксу на призи Андрія Котельника. Змагання присвячені памʼяті загиблих воїнів-спецпризначенців Національної гвардії України.
Миколаївські бійці, вихованці СДЮСШОР 6, здобули нагороди турніру, повідомляє Миколаївська міськрада.
Зокрема І місце посів Максим Кушнірук, ІІІ місце – Кирило Царапора.
Тренує спортсменів Віталій Бакалець.
