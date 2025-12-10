Сьогодні, 10 грудня, на спецлінію 102 від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що по вулиці Океанівській з дев’ятого поверху багатоповерхівки випала дівчина.

З місця події 19-річну дівчину з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували. Згодом у медичному закладі потерпіла померла, повідомили в поліції Миколаївської області.

Поліцейські відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління наразі з’ясовують причини та обставини трагедії. Тривають першочергові слідчі дії.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура у подібних випадках.