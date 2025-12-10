Італійська премʼєрка Джорджа Мелоні під час вчорашньої зустрічі переконувала президента Володимира Зеленського піти на “деякі болючі поступки”, аби припинити війну.

Водночас український лідер закликав її допомогти помʼякшити позицію Дональда Трампа, пише італійська газета Corriere della Sera, передає ZN.ua.

“Врахуйте, що ви, можливо, будете змушені піти на деякі болісні поступки”, — так журналісти підсумували послання, яке озвучила Мелоні Зеленському під час 90-хвилинної “відвертої дискусії”.

Зазначається, що переговори проходили “не зовсім гладко”. Італія підтримує поспіх американців у переговорах, а команда Мелоні вважає, що уряд Зеленського був ослаблений антикорупційним скандалом. Лідерка Італії стверджує, що мир в Україні має бути досягнутий з урахуванням американського, а не європейського лідерства.

Також у виданні окреслили список побажань Києва, який міністр закордонних справ Андрій Сибіга озвучив у Римі: активно брати участь у використанні російських заморожених активів для Києва, приєднання до програми PURL, за якою Європа купує у США зброю для України, а також перенаправлення частини ресурсів (15 мільярдів євро), які програма “Європейська безпека” спрямовує на зміцнення армій держав-членів. Італія входить до 4 з 19 держав, які не використовуватимуть частину цих коштів на військову допомогу Україні.

Як повідомляло Інше ТВ, раніше про «болісні поступки» і проведення референдуму казав глава МЗС Німеччини.