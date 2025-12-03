Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Україна може бути змушена піти на “болісні поступки” в боротьбі за припинення загарбницької війни Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Neue Osnabrücker Zeitung, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на ntv.

“Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом”, – сказав Вадефуль.

Громадяни України тоді повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, додав він, маючи на увазі вимогу Росії про значні територіальні поступки.

“Завдання дипломатії – виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це завжди буде пов’язано з болісними поступками”, – підкреслив міністр.

Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанси на перемир’я “ніколи не були більшими”, ніж зараз, зазначив німецький міністр. “Важливою передумовою буде отримання Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією”, – сказав він.

Як повідомляло Інше ТВ, Українська делегація особисто доповіла Зеленському про перемовини в США