Нині завершився судовий розгляд матеріалів кримінального провадження щодо протиправної діяльності псевдопосадовця, який під час окупації Херсонщини добровільно пішов на співпрацю із ворогом та зайняв посаду заступника міністра «Министерства молодежной политики, семьи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области», і вже згодом обійняв посаду виконувача обов’язків міністра зазначеного міністерства.

Відповідно до вироку суду колаборанта засуджено до дев’яти років ув’язнення, повідомляє поліція Миколаївської області.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що на займаній посаді псевдопосадовець здійснював загальне керівництво діяльністю «Министерства» згідно з законодавством рф, представляв інтереси у федеральних органах виконавчої та державної влади Херсонської області, проводив конференції та наради щодо приведення документів установ фізичної культури та спорту у відповідність до законодавства країни агресора, організовував реалізацію державних програм у сфері молодіжної політики, розвитку культури і спорту, збільшував штат працівників спортивних установ, тощо.

У травні минулого року слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління та фахівці відділу кримінального аналізу ГУНП в Миколаївській області зібрали відповідну доказову базу та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури і оперативного супроводу УСБУ в Херсонській області заочно повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність».

Та вже у серпні слідчі завершили досудове розслідування та направили кримінальне провадження до прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті



Нині суд визнав псевдопосадовця винним у скоєнні злочину. Йому призначене покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг на строк 15 років та з конфіскацією усього належного йому майна.

Вирок не набрав законної сили.

Як повідомляло Інше ТВ, Проєкт «Хочу к своим» – 371 засуджений колаборант чекає на обмін