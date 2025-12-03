Переговори в Кремлі тривали більше 5 годин, але компромісу немає.

Основні заяви Ушакова після переговорів:

— Путін заявив, що Москва з чимось може погодитись у рамках плану США щодо України, але щось викликає критику російської сторони;

— Поки що компромісного варіанту знайдено не було, але деякі американські напрацювання можна обговорювати;

— обговорювалась суть плану США щодо врегулювання, а не конкретні пропозиції;

— Територіальне питання обговорювалося на зустрічі Путіна та Віткоффа;

— Кушнер уже якийсь час тому підключився до російсько-американських контактів щодо України;

— Путін передав Трампу через Віткоффа дружній привіт і низку важливих політичних сигналів;

– Контакти РФ та США продовжаться;

— Путін на зустрічі з Віткоффом оцінив деструктивні дії європейців у контексті війни в Україні;

— На зустрічі в Кремлі обговорювалися, зокрема, перспективи економічної взаємодії РФ і США;

— Розмова Путіна з Уїткоффом була конструктивною, дуже корисною та змістовною;

— РФ та США за підсумками зустрічі у Кремлі стали “не далі” один до одного з питання України;

— Можливість зустрічі Путіна та Трампа залежить від роботи на рівні помічників та МЗС;

— Сторони заявили про готовність продовжувати співпрацю для досягнення миру в Україні;

— Представники президента США передали Путіну привіт та найкращі побажання від Трампа.

Після переговорів Стів Віткофф поїхав у посольство США в Москві для доповіді Трампу. Побув там деякий час, а коли вийшов – біля воріт його вже чекав Кірілл Дмітрієв, з яким у Віткоффа відбулася коротка розмова.

На питання журналістів Віткофф відповідати не схотів. Далі кортеж попрямував до аеропорту.