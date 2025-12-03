Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб
танків – 11 393 (+6) од.
бойових броньованих машин – 23 682 (+3) од.
артилерійських систем – 34 780 (+12) од.
РСЗВ – 1 555 (+3) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків – 430 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня– 86 231 (+90) од.
крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47) од.
спеціальна техніка – 4 012 (+1) од.
Дані уточнюються.