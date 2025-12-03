Турецька судноплавна компанія Besiktas Shipping, власник нафтового танкера Mersin, пошкодженого чотирма вибухами біля узбережжя Сенегалу 27 листопада 2025 року, заявила про повне припинення всіх операцій, пов’язаних із російськими інтересами.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, яку цитує Reuters.

Судно перебувало на якорі поблизу Дакара, коли сталося чотири зовнішні вибухи. У машинне відділення потрапила морська вода, причина інциденту не встановлена. Компанія, яка керує флотом із 29 танкерів і є однією з найбільших у Туреччині, наголосила: «Ми завжди суворо дотримувалися всіх міжнародних санкцій, зокрема механізму цінової стелі G7/ЄС. Однак ситуація з безпекою в регіоні різко погіршилася. Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що ризики для суден і екіпажів стали неприйнятними», — йдеться в заяві. Безпека персоналу та активів названа головним пріоритетом.

Рішення Besiktas Shipping ухвалено на тлі серії атак на судна, пов’язані з РФ. Напередодні, 26 листопада, українські морські дрони уразили два санкціоновані танкери в Чорному морі біля турецького узбережжя. У вівторок російський танкер із соняшниковою олією повідомив про атаку безпілотника

Україна заперечує причетність до інциденту біля Сенегалу, але турецький чиновник підтвердив: «необхідні сигнали» надіслано всім сторонам, включно з українською владою. Експерти пов’язують ескалацію з тиском на «тіньовий флот» РФ, який обходить санкції. Припинення операцій Besiktas Shipping може стати прецедентом для інших перевізників.