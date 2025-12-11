У мерії Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру, де нагороду від імені Марії Коріни Мачадо прийняла її донька, Ана Коріна Соса. Мачадо є лауреаткою цьогорічної премії.

Про це повідомляють «Букви» з посиланням на BBC.

Нобелівський інститут присудив венесуельській опозиційній лідерці премію “за її боротьбу”. За даними Комітету, Мачадо прагне “справедливого та мирного переходу” до демократії у Венесуелі.

Ана Коріна Соса виголосила промову, написану матір’ю. Вона заявила, що її мати “ніколи не відмовиться” від мети жити у вільній країні. Донька також поділилася особистим болем – вона не бачила матір два роки.

“І поки я чекаю тієї миті, щоб обійняти її… я думаю про інших доньок і синів, які не можуть бачити своїх матерів”, – сказала Соса.

У промові, написаній Мачадо, лунала надія:

“Усі прості радощі, які світ сприймає як належне, будуть нашими”.

Вона додала, що венесуельці “повертаються додому”. Глядачі, включаючи членів королівської родини, аплодували Сосі стоячи.

Директор Нобелівського інституту повідомив, що Мачадо “у безпеці” та прямує до Осло, проте вона не змогла прибути вчасно на церемонію. Очікується, що політикиня приїде лише “між цим вечором і завтрашнім ранком”.

Варто зазначити, що існували значні сумніви щодо її прибуття, адже Мачадо переховується після спірних виборів у липні 2024 року, які спричинили масштабні протести. У результаті репресій близько 2 000 осіб було заарештовано.

Тож наразі невідомо, як вона залишила місце переховування та дісталася Європи.

Як повідомляло Інше ТВ, Лауреатка Нобелівської премії миру подзвонила Трампу і присвятила йому свою перемогу