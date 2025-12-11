Трамп заявив, що Зеленський має бути реалістом.

– Я думаю, він має бути реалістом. І мене, відверто кажучи, цікавить, скільки ще часу мине до виборів. Це ж демократія. Минуло багато часу. Виборів не було вже давно. А країна втрачає дуже багато людей. (Трамп, мабуть, не читав, що Зеленський вже сказав про вибори, – ІншеТВ). І цілком можливо, що люди — якщо подивитися на опитування, я скажу так: 82%. Було оприлюднене опитування — 82% людей вимагають, щоб була укладена мирна угода. Українці хочуть, щоб мирну угоду було укладено. Я розумію, що щотижня вони втрачають тисячі й тисячі людей. Вони хочуть, щоб це закінчилося.

І я запитую: у який момент — коли в Україні будуть вибори? Це не закиди на чиюсь адресу, але там є величезна проблема з корупцією. І вони кажуть… Люди ставлять це питання: коли будуть вибори? Чи будуть вони проводити вибори? Чи просто продовжуватимуть усе так, як є зараз?

Тому я вважаю, що настав час покласти край цій війні. І я думаю, що це війна, яку можна врегулювати. Але для танго потрібні двоє.

Трамп також визнав, що з ним про Україну говорили європейські лідери.

– Ми говорили з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії — усі вони дуже сильні лідери, мої хороші друзі. Україну обговорювали в доволі жорстких формулюваннях. Подивимося, що з цього вийде. Зараз ми чекаємо на відповіді, перш ніж рухатися далі.

Знаєте, ми ж фактично не витрачаємо гроші в Україні. Ми, по суті, продаємо ракети й інше озброєння НАТО. НАТО за це платить, а вже потім розподіляє, кому вважає за потрібне. Думаю, переважно — Україні. Але ми не витрачаємо гроші. А знаєте, що ми робимо?

Ми витрачаємо багато часу і сил, бо лише за минулий місяць загинули 27 тисяч солдатів. З обох боків, уявіть собі. 27 тисяч — це як узяти футбольний стадіон і «прибрати» з нього половину. Ось що таке 27 тисяч…