Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб
танків – 11 404 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од.
артилерійських систем – 34 992 (+23) од.
РСЗВ – 1 564 (+1) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків – 431 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82) од.
крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 69 507 (+157) од.
спеціальна техніка – 4 022 (+3) од.
Дані уточнюються.