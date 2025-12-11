Адвокат з Вознесенська Олександр Прутян, ветеран війни, виграв у Миколаївському окружному адміністративному суді першу справу на користь НПП «Бузький Гард».

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила еколог Інна Тимченко, передає Інше ТВ.

За її словами, дана позовна заява була направлена на визнання бездіяльності Мінкультури в питаннях охорони пам’ятки Історичний ландшафт центру Буго-Гардівська паланка Війська Запорозького.

«Суд визнав бездіяльність Мінкультури. Зобов’язав Міністерство культури України призначити охоронні заходи щодо Історичного ландшафт центру Буго-Гардівська паланка Війська Запорозького у зв’язку з виникненням загрози його руйнування або пошкодження внаслідок будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції», – зазначила вона.

Інна Тимченко зауважила, що цю перемогу в суді Олександр Прутян присвятив захисникові Бузького Гарду Олегу Кравцю, який загинув, захищаючи Україну, 11 травня 2023 року.

Оскільки суд підтримав не всі пункти позовної заяви, Олександр Прутян має намір подавати апеляцію.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні цього року Прокуратура через суд повернула 121 га Нацпарку “Бузький Гард”