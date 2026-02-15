У Польщі поліція затримала 23-річну громадянку України, яка на швидкості майже 200 км/год прямувала з Любліна до Варшави. Вона пояснила, що поспішала в салон краси на манікюр.

Про це пише портал wPolsce і Громадське.

Інцидент стався цього тижня на ділянці швидкісної автомагістралі S12/S17 у напрямку Варшави. Польські поліціянти помітили автомобіль Mercedes, який значно перевищував дозволену швидкість та обганяв інші транспортні засоби.

Пристрої визначили, що автівка їхала зі швидкістю майже 200 км/год, тоді як на цій ділянці обмеженням 120 км/год. Коли правоохоронці зупинили транспортний засіб, вони виявили за кермом 23-річну громадянку України, яка проживає у Варшаві.

Під час перевірки вона пояснила, що поспішала, бо мала запис на прийом до салону краси, де планувала зробити манікюр. За грубе перевищення швидкості поліція виписала їй максимальний штраф, передбачений за подбіне правопорушення, тобто 2500 злотих (приблизно 30 264 гривні). Також вона отримала 15 штрафних балів.

Якщо жінка протягом двох років знову скоїть таке саме правопорушення, їй загрожує штраф удвічі більший штраф — 5000 злотих.