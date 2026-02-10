Родичі бійця 24 бригади Назара Делецького, якого у 2023 році нібито поховали на Львівщині, однак він виявився живим і під час останнього обміну повернувся з російського полону, будуть змушені повернути одержані від держави виплати за загибель військового.

Про це у вівторок, 10 лютого, на засіданні сесії Львівської облради повідомив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний, передає zaxid.net.

Тарас Подвірний нагадав, що військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК. Родина отримала відповідну виплату від держави, яка передбачена у розмірі 15 млн грн.

«Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна», – сказав Тарас Подвірний.

Він також зазначив: «Думаю, для родини найбільше щастя, що військовий повернувся додому, а не ці кошти, які їм виплатила держава».

Нагадаємо, 5 лютого під час чергового обміну полоненими в Україну повернули 46-річного бійця 24 бригади імені короля Данила, жителя села Великий Дорошів Назара Далецького, який вважався зниклим з травня 2022 року, а у вересні того ж року місцева влада повідомляла про його загибель. У громаді навіть відбувся похорон.

Мама Назара Далецького розповіла журналістам, що у травні 2023 року родині повідомили, що за результатами ДНК-експертизи встановлено його загибель. Сказали, що збіг ДНК становить 99,9%. Тіло привезли для поховання, жодних останків родині не показували.

