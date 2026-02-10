За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області повідомлено про підозру 51-річному чоловіку в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, підозрюваний вимагав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду у розмірі 8500 доларів США за вирішення питання щодо встановлення фіктивного медичного діагнозу під час проходження військово-лікарської комісії з метою визнання його обмежено придатним до військової служби та видачі військово-облікового документа.

9 лютого 2026 року чоловіка затримано під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів США.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в області, оперативний супровід – управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ

