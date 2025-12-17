Юридичні послуги «фахівця» коштували 4 500 доларів США, тепер поліцейські встановлюють шахрая, який ошукав мешканку Миколаєва.

Із заявою про те, що стала жертвою шахрая до поліції звернулась мешканка обласного центру. Зі слів заявниці, кілька місяців тому знайома порадила їй «фахівця», який нібито надасть юридичний супровід щодо повторного проходження лікарської комісії для її чоловіка. Під час телефонної розмови незнайомець повідомив, що вартість послуги становить 4 500 доларів США та наполіг на перерахуванні коштів на електронний гаманець. Після отримання грошей жодної допомоги надано не було, а зв’язок із псевдоюристом обірвався.