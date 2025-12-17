Не просто гаряче вино, а традиція, яка існує набагато довше за різдвяні ярмарки та новорічні святкування. Вперше в Європі глінтвейн з’явився в 15 столітті та був справжньою розкішшю, доступною тільки багатіям. Пряним напоєм любив посмакувати навіть французький король Людовік XIV.

Редакція RFI Українською зібрала цікаві факти про напій та ділиться власним рецептом найвідомішого зимового напою.

Історія появи глінтвейну

Напій, схожий на глінтвейн, вперше з’явився ще у Стародавньому Римі. Тоді вино змішували з медом, шафраном та перцем, аби зберегти його смак під час довгих подорожей. Щоправда, тоді напій не підігрівали.

Римська імперія росла і поширювала свої звичаї на інші країни Європи, змінюючи звичайне вино на пряний напій.

Вже у середньовіччі у більш холодних країнах Північної Європи напій стали підігрівати. Тоді ж з’являється й модифікований рецепт ароматизованого вина — гіпокрас (hippocras), популярна стала популярною у Франції, Англії та Іспанії. Це гаряче вино набуло популярності у часи активної торгівлі між північною Європою і Середземномор’ям. Напій готували з корицею, імбирем, гвоздикою та мускатом, часом додавали цукор.

Спеції були справжньою розкішшю, доступною тільки багатіям. Їх привозили купці з Індонезії, Занзібару, Китаю та Індії.

Через високу вартість гіпокрас був святковим напоєм, ознакою достатку та здоров’я, адже люди вірили, що спеції лікують усі хвороби та додають сили в зимові морози. Деякі джерела повідомляють, що навіть Людовік XIV любив посмакувати теплим вином з прянощами у лікувальних цілях.

Звична нам назва «глінтвейн» з’явилась вже у Німеччині: glühwein — буквально означає «вино, що палає». Німці вдосконалили рецепт, додавши апельсинову цедру. Саме в Німеччині глінтвейн, що зігріває у холодні вечори, став незмінною традицією на різдвяних базарах та ярмарках.

В Україні глінтвейн став частиною місцевої культури наприкінці XIX — на початку XX століття. Завдяки культурному обміну та торгівлі спеціями й вином з іншими європейськими країнами. Про це є згадки у фольклорі. Популярність напою поступово зростала і також стала невід’ємною частиною зимових традицій, особливо святкування Різдва та Нового року.

Кожна країна має свою версію напою: у Швеції – це «гльог», у Франції – vin chaud, у Румунії – vin fiert, а у Чехії – svařák. Тож глінтвейн можна назвати містком між культурами, де кожна — додавала щось своє.

Рецепт глінтвейну від RFI Українською

Аби напій вийшов дійсно пряним та смачним, радимо зібрати набір спецій самостійно на ринку чи в лавці прянощів — так ви зможете вибрати найароматніші. Те саме стосується й фруктів — вони мають бути свіжими та солодкими.

Інгредієнти:

Червоне сухе — 750 мл

Апельсин — 1 шт

Яблуко — 1 шт

Палички кориці — 2 шт.

Гвоздика — 5-6 бутонів

Бадьян цілий, або зірчастий аніс — 1-2 шт

Мускатний горіх — дрібка

Перець духм’яний горошком — 10 шт

Перець чорний горошком — 10 шт

Зелений кардамон — 1-2 шт

Мед — 2-3 ст. л. (на смак)

Розріжте апельсин навпіл, вичавіть сік у каструлю, далі наріжте цей апельсин та яблуко скибочками і теж покладіть у каструлю. Додайте спеції, залийте вином і поставте на слабкий вогонь. Повільно підігрівайте. У процесі додайте мед та помішуйте, щоб він розчинився. Уважно стежте, щоб вино не закипіло, бо так алкоголь випарується, і у напою з’явиться гіркий присмак. Оптимальна температура – близько 70 градусів, або як гарячий чай.

Гарячий напій накрийте кришкою та залиште на плиті настоятися хвилин 15-20, можна обернути каструлю рушником.

По готовності процідіть, розлийте ароматний напій у різдвяні кружки та насолоджуйтеся святами.

Порада: якщо ви любите фруктовий присмак, можете додати більше соку (із двох апельсинів), але не додавайте забагато шкірок, оскільки вона віддасть забагато гіркоти. Кількість спецій також регулюйте на свій смак, наприклад, можна додати меленої кориці, якщо хочете відчувати її більш виразно або прибрати аніс, якщо він вам не до вподоби.

