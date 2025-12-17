Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума заборгованості споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за послуги з теплопостачання становить майже 300,6 млн грн.

Про це повідомили на підприємстві, а також розповіли про заходи щодо погашення заборгованості, передає Інше ТВ.

Зокрема зазначається, що підприємство проводить систематичну роботу з боржниками, яка включає як досудові, так і судові методи врегулювання.

Так, з 01.01.2025 ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» було отримано 1 871 судове рішення щодо боржників на суму 29 859 507 грн. Сума боргу, стягнута примусово Державною виконавчою службою з 01.01.2025, склала 10 млн. 351 тис. 290 грн.

На підприємстві вчергове звертаються до споживачів, які мають заборгованість, із закликом вживати заходи щодо погашення заборгованості або укладати договір реструктуризації, не чекаючи винесення судового рішення про примусове стягнення боргу та застосування штрафних санкцій.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на кінець грудня 2024 р. заборгованість миколаївців перед ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» становила майже 237 млн грн.