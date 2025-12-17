Спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що країни ЄС нібито заощаджують на різдвяній ілюмінації і «занурюються у пітьму» через відмову від російського газу.

У відповідь російськомовні жителі Європи запустили флешмоб у Instagram: вони масово публікують відео з Лондона, Берліна, Барселони, Мілану та інших міст, що потопають у святкових вогнях.

Ролики накладають прямо на промову Захарової.

Іронія в тому, що на тлі цієї темряви Європи в самій Росії лише за десять місяців зафіксували понад 4 тисячі відключень електрики. Це на третину більше, ніж рік тому.

У сотнях випадків причиною стали атаки дронів. Поки Захарова розповідає казки про економію ЄС, люди демонструють реальність.