30 грудня 2025 року Заводський районний суд Миколаєва засудив до 15 років позбавлення волі 66-річного агента російських спецслужб, який шпигував за позиціями ЗСУ на Миколаївщині. Йдеться про підприємця Валерія Соколовського, який, поміж іншим, отримував бюджетні підряди. Внаслідок діяльності Соколовського не обійшлось без людських жертв.

Чоловік родом з росії, мав російський паспорт і їздив у рф навіть після початку повномасштабного вторгнення. За версією слідства, саме в росії Соколовського й завербували. Він свою провину в суді не визнав і відхрестився від українського громадянства – начебто його надали з порушеннями. Але саме український паспорт дозволяв Валерію Соколовському не раз укладати бюджетні договори в місті, отримуючи гроші українських платників податків.

«Антикорупційний вимір» дослідив цю історію.

«Ракета прийшла по заводу. Там збирались, ну і збираються досі морські дрони»

Валерій Соколовський, за даними з судового реєстру, уродженець Свердловської області (рф). Тривалий час він жив у російському місті Калінінград, а потім переїхав у Миколаїв. Соколовський неодноразово відвідував росію, де живе його матір і товариш.

У лютому 2023 року чоловік через Польщу на один день поїхав у Калінінград, начебто забрати мазь для суглобів, яку йому переслав цілитель з Карелії. На кордоні російські прикордонники повідомили Соколовському, що до нього під’їде поспілкуватись якийсь чоловік. Пізніше Соколовський зустрівся з ним, але він начебто не знає, чи був той з російської спецслужби. Цей чоловік цікавився ситуацією в Миколаєві, просив повідомляти йому про військових і військову техніку в місті. Також попросив надати контакти знайомого Соколовського зі Служби безпеки України, які побачили російські прикордонники при перевірці телефона.

Соколовський повернувся в Миколаїв та продовжив спілкуватись з російським знайомим і не тільки з ним, зокрема ділився подіями в різних містах України. А також, поміж іншим, координатами місць дислокації українських військових у Миколаєві та області, підприємств оборонно-промислового комплексу та результатами російських обстрілів.

«Ракета прийшла по заводу (назва прихована в тексті вироку – прим. ред.)… Там збирали ну і збирають зараз морські дрони… Були приходи по заводу (інший завод – прим. ред.). Це від мене півтора кілометри. З дивана ледь не впав. Ну там штаб[ура] чи що там… Ну в нас далі тихо… Одесу фігачать, а Херсон там взагалі жесть», – ділився з росіянином Валерій Соколовський.

Чоловік розповідав також про українське підприємство, де, за його інформацією, збирають безпілотники. Примітно, що він спілкувався із росіянином через спеціальний мобільний телефон, який зберігав окремо в гаражі.

Соколовський розвідував ситуацію не тільки в Миколаєві. Зокрема він звітував про Одесу та Херсон:

«Я був в Одесі 4-5 днів, там морвокзал розбитий, приходи були по місту, техніки (військової – ред.) в місті ніякої немає й бути не може, йде поза містом. Я був за містом… Строєм ніхто не ходить. Місто живе, Одеса взагалі розважається… Буквально дві години тому зустрічався з одним військовим по роботі, він тільки приїхав з Херсонського напрямку, справи погані, говорить…».

Під час обшуку 5 вересня 2024 року в Соколовського вдома знайшли арсенал незаконної зброї, а саме 25 боєприпасів — гвинтівкові спортивно-мисливські патрони кільцевого запалення калібру 5,6 мм та короткоствольну вогнепальну зброю, нарізний револьвер. Також у ході обшуку знайшли мисливську рушницю.

Крім цього, судячи з вмісту листування в телефоні Соколовського, в нього була й російська банківська картка з платіжною системою «мир», а ще він збирався знов їхати до рф – до матері. Російські куратори обіцяли Соколовському допомогу з отриманням закордонного паспорту.

«Український паспорт дали незаконно. Тому держзрада безпідставна», – вважає зрадник

Як пояснив Соколовський у суді, в минулому – він військовослужбовець. У 1991 році прийняв громадянство рф і отримав російський паспорт. Але військову службу він продовжив в України – в місті Миколаїв.

Після звільнення з армії він проживав у Калінінграді, де у нього є нерухомість, а потім знов повернувся до Миколаєва. За словами чоловіка, громадянство України у встановленому законодавством порядку він не прийняв: знайома паспортистка йому просто видала паспорт. Саме це, на думку Соколовського, унеможливлює звинувачення в держзраді, оскільки він є громадянином рф, а не України.

Примітно, що Соколовський був одружений: у 2008 році він уклав шлюб, надавши паспорт громадянина України, виданий у 1995 році. Його дружиною стала Валентина Соколовська – колишня працівниця адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради. У 2019-му подружжя розлучилось. Наразі жінка проживає не в Миколаєві. У 2025 році вона через суд добилась стягнення з Соколовського аліментів на утримання двох неповнолітніх дітей.

Крім цього Соколовський отримував український паспорт у 2012 році і закордонний паспорт у 2019-му. Тож, очевидно, від українського громадянства він не відмовлявся.

З матеріалів слідства відомо, що Соколовський активно зустрічався з представниками української Служби безпеки і звітував про це росіянам. Вірогідно, йому ставили задачу завербувати когось із української спецслужби.

Наслідком співпраці Соколовського та російських кураторів могла стати низка прильотів шахедів і ракет по Заводському району Миколаєва – тих координатах, які надавав чоловік. Окрім шкоди цивільній інфраструктурі й майну миколаївців, на жаль, не обійшлось без людських жертв – сукупно одинадцяти поранених і п’яти загиблих.

Суд призначив Соколовському 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вилучені під час обшуку гаджети вирішено конфіскувати у власність держави, а зброю – передати на потреби Збройних сил України. Схоже, Валерій Соколовський з вироком не погодився й написав заяву в апеляцію. Розгляд поки що не розпочався.

Бюджет для держзрадника

Цікаво, що Валерій Соколовський ще у 2024 році отримував бюджетні підряди в Миколаєві – тобто перед самим своїм арештом. Певно, замовникам він не говорив, що є громадянином росії та коригує удари по місту шахедів і ракет.

Соколовський ще з 90-х років займається бізнесом. У 1996 році він зареєструвався як ФОП – скоріш за все, відразу після звільнення з армійської служби. Хоча він і запевняв суд, що тоді начебто жив у росії. З 2016 року ФОП Соколовський уклав угод на загальну суму майже 1,7 мільйона бюджетних гривень. Він постачав різні товари миколаївським закладам і установам. Останні угоди датовані вереснем 2024-го – буквально за декілька днів до арешту.

Зауважимо, що договори з Соколовським укладало навіть Головне управління Національної поліції в Миколаївській області та Господарський суд Миколаївської області.

Також Валерій Соколовський є засновником миколаївського ПП «Санкорд». Компанію він зареєстрував у 1998 році. Вона також отримувала бюджетні підряди.

У 2021 році Соколовський зареєстрував у Миколаєві ще одну компанію «Мідіс-V». Це підприємство також укладало договори за бюджетний рахунок. Серед замовників – компанія «Машпроект» і «Миколаївоблтеплоенерго».

Схоже, зв’язки в чоловіка і справді були чималі. Й найстрашніше – він міг їх використовувати проти України.

Примітно, що в 90-ті Валерій Соколовський зареєстрував ПП «Мідіс». У 2013 році засновник підприємства змінився – ним став кримчанин Руслан Поляков. Ця людина фігурує як засновник десятків інших компаній по всій території України.

Таким чином, роками в Україні жив чоловік, заробляв тут гроші, зокрема з платників податків, створив родину. Але, схоже, щиро любив іншу державу. Та чомусь туди не переїхав, а вирішив допомагати цій державі знищувати Україну та українців.

