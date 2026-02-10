Як повідомляло Інше ТВ, Японія поєднається до ініціативи PURL.

Уряд Японії спростував інформацію медіа про нібито намір Токіо долучитися до програми підтримки України PURL, створеної НАТО, у межах якої планувалося закуповувати американське спорядження для передачі Києву.

Про це заявив генеральний секретар японського кабінету міністрів Мінору Кіхара, пише «Слово і Діло».

Водночас він підкреслив, що Японія й надалі підтримуватиме Україну, зокрема допомагаючи у відновленні країни та зміцненні її суспільства й економіки.