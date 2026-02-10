Лауреатом премії імені Евальда фон Клейста (Ewald‑von‑Kleist‑Preis), котра щорічно присуджується за внесок у міжнародну співпрацю та врегулювання конфліктів, у 2026 році став український народ, який вже майже чотири роки чинить опір масштабній російській агресії.

Нагороду передадуть 14 лютого президенту Володимиру Зеленському на полях Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), пишуть «Букви» з посиланням на nau.ch.

Премію щорічно присуджують за внесок у міжнародне співробітництво та врегулювання конфліктів організатори Мюнхенської конференції з безпеки.

Нагороду присудили українському народові за мужність та готовність чинити опір агресору.

«Вже понад десятиліття український народ бореться за свою свободу, незалежність і гідність — спершу в Криму та на Донбасі після російського вторгнення 2014 року, а згодом — по всій країні після початку масштабного вторгнення Росії у 2022 році», — прокоментував рішення виконуючий обов’язки голови конференції Вольфганг Ішингер.

За його словами, премія цього року належить також усім людям, котрі загинули або були поранені під час війни.

Серед лауреатів цієї премії попередніх років — колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, ООН та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

