Росія не має наміру здійснювати військовий напад на жодну з країн НАТО цього чи наступного року, однак стрімко відновлює свої збройні сили на тлі активного переозброєння Європи.

Про це йдеться в щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії, пише ЛБ.

“Європа має інвестувати в оборону та внутрішню безпеку, щоб у майбутньому Росія дійшла висновку, що не має жодних шансів проти країн НАТО”, – заявив журналістам керівник служби Каупо Росін.

За його словами, російське керівництво серйозно занепокоєне європейським переозброєнням і усвідомлює, що вже через два-три роки Європа може бути здатною самостійно вести військові дії проти Росії. Метою Москви зараз є “затягнути та перешкодити” цьому процесу.

За даними розвідки, виробництво боєприпасів у Росії зростає настільки швидко, що вона зможе накопичувати запаси для майбутніх війн, паралельно продовжуючи бойові дії проти України.

У разі нападу Росії на Естонію атака включала б використання дронів “на суходолі, в повітрі та на морі одночасно по всій території країни”, зазначається у документі.

Естонська розвідка також повідомляє, що Кремль і надалі розглядає США як свого головного глобального противника, водночас демонструючи показну готовність до співпраці з метою домогтися скасування американських санкцій.

“Ця зміна зумовлена прагненням Кремля скористатися новою адміністрацією США для відновлення двосторонніх відносин і просування врегулювання, яке формалізувало б поразку України”, – йдеться у звіті.

Попри це стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: вона прагне маргіналізувати Сполучені Штати і НАТО та перебудувати архітектуру безпеки Європи відповідно до бачення Москви.

Розвідка зазначає, що Китай розглядає Росію як корисного союзника для послаблення Заходу, а також як джерело енергоресурсів у разі конфлікту навколо Тайваню, який може призвести до санкцій або морської блокади. Обидві країни співпрацюють у сфері військових технологічних досліджень.

“Будь-які поступки Росії фактично також підживлюватимуть глобальні амбіції Китаю”, – наголошується у звіті.