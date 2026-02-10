Японія планує приєднатися до ініціативи НАТО щодо постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва.

Про це повідомляє NHK

НАТО та Сполучені Штати створили цей механізм у липні 2025 року для координації закупівлі та постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва.

Понад 20 країн-членів НАТО, включаючи Німеччину та Нідерланди, заявили, що зроблять свій внесок в цю ініціативу, а Австралія та Нова Зеландія також зобов’язалися взяти участь.

Альянс вже поставив ракети для українських систем ППО Patriot та інші товари в рамках цієї програми.

Кілька посадовців НАТО повідомили NHK, що очікується, що Японія незабаром офіційно оголосить про свій план участі в ініціативі.

Посадовці заявили, що Японія надаватиме фінансування лише нелетального оборонного обладнання, можливо, включаючи радарні системи та бронежилети.

Вони сказали, що Японія проінформувала кількох членів НАТО та Україну про цей план.

Один посадовець НАТО сказав, що навіть нелетальне обладнання є важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком.

24 лютого виповнюється чотири роки з моменту початку вторгнення Росії в Україну, і деякі західні країни вже демонструють ознаки втоми від підтримки України, оскільки конфлікт триває.

