У Японії Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з прем’єр-міністеркою Санае Такаїчі здобула рекордну перемогу на дострокових парламентських виборах, що відбулися 8 лютого.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, ЛДП отримала 316 мандатів у нижній палаті парламенту з 465 можливих, побивши власний партійний рекорд, встановлений у 1986 році.

Такий результат став безпрецедентним для сучасної Японії.

Це перший випадок з часів закінчення Другої світової війни, коли одна політична партія отримала більше двох третин місць у нижній палаті японського парламенту, і це найкращий результат для партії з часів її утворення в 1955 році.

Така переконлива перемога дасть прем’єр-міністру значний імпульс для просування своєї консервативної політичної програми, пише Kyodo. Настільки значним збільшенням кількості місць у парламенті партія багато в чому зобов’язана особистій популярності Такаїчі.

Санае Такаїчі – перша жінка-прем’єр-міністерка в історії Японії. Вона відома жорстким консервативним курсом і неодноразово заявляла, що її політичним натхненням є британська “залізна леді” Маргарет Тетчер. Саме через це Такаїчі часто називають “залізною леді” Японії.

