Президент України Володимир Зеленський, найімовірніше, виграє вибори в країні після війни, заявив губернатор Миколаївської області на півдні України, оскільки розпочалися нові переговори під керівництвом США щодо припинення вогню, а Росія відновила удари по українських містах.

Зеленський є «найкращим кандидатом на майбутнього президента», – заявив Newsweek Віталій Кім, давній союзник президента, наполягаючи, що повернення до мирного часу дозволить українському лідеру, який обійняв посаду у 2019 році, зосередитися на реформах, які він планував до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Від ІншеТВ: матеріал у Newsweek опублікований ще 4 лютого, але оскільки зараз знову ажіотаж з приводу висловлювань Кіма про “Зеленський – найкращий кандидат”, переклали його повністю, хоча і не зовсім розуміємо, що саме ви хочете знайти у тих цитатах. Але продовжуємо:

Коментарі Кіма прозвучали лише через кілька годин після того, як Росія завдала ударів безпілотниками та ракетами по найбільших містах України, включаючи Київ та Харків, – це найбільша атака року на сьогодні.

Атаки були спрямовані на енергетичні об’єкти країни, залишивши десятки тисяч людей без електрики та опалення у вівторок та середу при температурі -25°C (-13°F). За словами губернатора області, троє людей також загинули в південно-східному регіоні Запоріжжя під час постійних атак протягом обох днів.

Удари по цивільних районах відбулися одразу після, ймовірно, паузи в російських атаках, узгодженої минулого тижня за посередництва президента США Дональда Трампа. Минулого четверга Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився «не обстрілювати Київ та різні міста протягом тижня».

Кремль заявив, що Трамп «звернувся до Путіна з особистим проханням» не обстрілювати українську столицю до 1 лютого, що є коротшим терміном, але не надав подальших подробиць. Москва відновила удари 2 лютого.

Коли Трампа запитали, чи розчарований він відновленням атак Росією, він сказав, що Путін «дотримав свого слова».

Кім відмовився коментувати, чого може досягти останній раунд тристоронніх мирних переговорів, але сказав, що Україна виснажена майже чотирма роками виснажливої ​​війни проти Москви. Країна «з нетерпінням чекає» на мирну угоду, сказав Кім.

Україна виключила можливість проведення виборів під час війни, поки в країні все ще діє воєнний стан.

Але оскільки Трамп закликав до виборів в Україні та часом критикував становище Зеленського на посаді, зокрема називаючи його «диктатором», український лідер заявив, що його уряд може організувати виборчі бюлетені, якщо США та інші прихильники зможуть забезпечити безпеку виборців.

Термін повноважень Зеленського на посаді закінчився минулого року. Росія зобразила Зеленського як нелегітимного, тоді як Трамп неодноразово звинувачував українського лідера у «використанні війни» для уникнення виборів. Зеленський залишається популярним, хоча корупційні скандали, що стосуються його близького оточення, підживили невдоволення урядом і знизили його рейтинг схвалення, згідно з останніми опитуваннями.

Вибори потрібні, каже Кім

Олег Діденко, голова Центральної виборчої комісії України, минулого місяця заявив Reuters, що організація виборів буде дуже складною, і безпечні умови повинні бути гарантовані.

Але: «З демократичної точки зору, нам це потрібно — ці вибори», — сказав Кім.

Кім обіймав посаду губернатора Миколаєва, південного регіону на Чорному морі, що перебуває під загрозою війни, протягом усієї війни. Його призначив Зеленський наприкінці 2020 року, задовго до того, як російські танки перетнули кордон у лютому 2022 року, а по всій країні посипався ракетний дощ.

Росія на початку націлилася на місто Миколаїв, але не змогла захопити колишній суднобудівний центр, а українські війська втратили контроль над частинами регіону в перші місяці війни.

Але Миколаїв ніколи не був далеко від бойових дій, і Москва досі контролює стратегічну Кінбурнську косу в регіоні.

Кім сказав, що українська влада «готова» провести вибори, але вони мають відбутися лише через кілька місяців після припинення бойових дій.

«Нам потрібно гарантувати право голосу кожному громадянину України», – додав він. Деякі з тих, хто мав би право голосу, перебувають на передовій або залишилися за кордоном, сказав він.

Зеленський – «найкращий» варіант після війни «наразі», – сказав Кім. У президента був «великий план [для] України, щодо реформ, щодо того, як ми йтимемо до Європейського Союзу, як ми змінимо ситуацію з корупцією».

Кім применшив занепокоєння в Європі та Україні, що поспіх США з укладенням угоди може завдати шкоди Україні.

На запитання, чи Білий дім на боці Києва, він відповів: «Я думаю, що вони на боці миру. Їм потрібна мирна угода… Але я думаю, що вони віддають перевагу Україні перед Росією, тому що Росія є агресором, а Україна захищається».

Він також відкинув припущення, що публічна демонстрація Білим домом нещодавньої фотографії Трампа з Путіним не віщує нічого доброго для переговорної позиції України. На знімку в рамці, що висить на стіні біля Західного крила, зображено двох лідерів, які позують під час саміту на Алясці минулого літа.

«З моєї точки зору, метою [Трампа] є створення миру, тому що він це обіцяв, тому ця фотографія нічого не означає», – сказав Кім.

