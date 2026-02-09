7 лютого у місті Ларнака (Кіпр) проходив етап Кубка світу з боротьби самбо серед юніорів.

У складі збірної України успішно виступила представниця Миколаївської області – самбістка, студентка Миколаївського фахового коледжу фізичної культури Анастасія Єрьоміна.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, у ваговій категорії 72 кг представниця Миколаївщини виборола золоту медаль, продемонструвавши високий рівень підготовки та майстерності.

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсмени Миколаївщини – переможці та призери чемпіонату України з боротьби самбо (ФОТО)