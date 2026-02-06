У Львові відбувся чемпіонат України з боротьби самбо серед кадетів, старших юнаків та дівчат, а також юніорів.

Представники Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли 11 нагород у різних вікових та вагових категоріях.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Так, Владислав Данішевський (кадети, 64 кг), Юлія Голембієвська (юніорки, 50 кг) та Анастасія Єрьоміна (юніорки, 72 кг) здобули «золото».

Зі срібними нагородами – Максим Пільник (у нього два «срібла» – серед старших юнаків та юніорів, 98 кг, бойовий розділ), Ілля Гурмаза (юніори, 71 кг) Дмитро Гончарук (юніори, 88 кг).

А «бронза» – у Матвія Матвеєва (кадети, 46 кг), Єгора Пацюка (старші юнаки, 58 кг), Владислава Данішевського (старші юнаки, 64 кг) та Іллі Струченка (юніори, +98 кг).

За підсумками чемпіонату Юлія Голембієвська та Анастасія Єрьоміна вибороли право представляти Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться у Сербії.

