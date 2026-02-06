Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) може розпочати офіційне розслідування, якщо з’являться докази, що спортсмени зі стрибків на лижах з трампліну роблять собі ін’єкції у статевий член. Мета – нібито покращити спортивні результати.

Про це ще місяць тому написало німецьке видання Bild. Наразі лижні федерації окремих країн обмежуються своїми перевірками, пише ВВС.

Проте скандальна історія про такий витончений спосіб спортивного шахрайства стає все більш гучною. Президент ВАДА Вітольд Банька нарешті відреагував на повідомлення.

Підпис до фото,XXV Зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортині-д’Ампеццо стартують у п’ятницю, 6 лютого 2026 року

“Стрибки з трампліну дуже популярні в Польщі (це рідна країна Баньки – ВВС), тож обіцяю – я цим займуся”, – сказав він у п’ятницю під час пресконференції в Мілані. Ввечері тут відбудеться відкриття XXV зимових Олімпійських ігор.

Кожен сантиметр має значення

У січні газета Bild написала, що перед примірянням костюмів, у яких спортсмени виступатимуть на Олімпіаді, деякі стрибуни кололи у статевий член гіалуронову кислоту.

Цей препарат не заборонено у спорті, але його застосування здатне збільшити окружність статевого члена на один-два сантиметри. А це враховується при замірах для створення індивідуального лижного комбінезону та збільшує площу його поверхні.

За даними Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), це у свою чергу може збільшити тривалість та дальність польоту спортсмена.

“Кожен додатковий сантиметр на костюмі має значення. Якщо площа поверхні костюма більша на 5%, спортсмен летить далі”, — заявив директор чоловічих змагань зі стрибків із трампліну FIS Сандро Пертіле.

Однак у FIS також заявляють, що ніколи раніше не чули про такий екзотичний спосіб збільшити лижний костюм.

“Ніколи не було ні натяків, ні тим більше доказів того, що хтось зі спортсменів використовував ін’єкції гіалуронової кислоти з метою отримання конкурентної переваги”, – сказав у коментарі BBC Sport директор з комунікацій FIS Бруно Сассі.

Якщо буде підтвердження таких випадків, то перед ВАДА виникне питання: чи можна вважати це допінгом?

Відповідаючи в п’ятницю на конференції на питання про публікацію Bild, генеральний директор ВАДА Олів’є Ніґґлі сказав:

“Я не знайомий так детально зі стрибками на лижах із трампліну і з тим, як це може покращити результат. Якщо щось спливе, ми це розглянемо та визначимо, чи це стосується допінгу. Ми не займаємось іншими, не пов’язаними з допінгом, способами підвищення ефективності”.

Маніпуляції у паховій зоні

Перед початком кожного сезону стрибуни з трампліну проходять виміри за допомогою 3D-сканерів тіла.

Під час процедури вони мають одягнути тільки еластичну білизну, що щільно облягає.

Згідно з правилами, їхні костюми можуть мати запас всього 2-4 см, і в процесі вимірювання також фіксується висота пахової області спортсмена. Вона має суворо відповідати фактичній висоті паху атлета, з додаванням 3 см для чоловіків.

Ін’єкції гіалуронової кислоти у статевий член можуть зберігати ефект до 18 місяців.

Раніше вже були спроби покращити спортивні результати за рахунок маніпуляцій із костюмами. Однак, спосіб був менш екзотичний.

Підпис до фото,Якщо площа поверхні костюма більша на 5%, спортсмен летить на більшу відстань

Минулого року норвезьких стрибунів, олімпійських призерів Маріуса Ліндвіка та Йоханна Андре Форфанга дискваліфікували на три місяці після того, як з’ясувалося, що шви їхніх костюмів у зоні паху змінили під час чемпіонату світу з лижних видів спорту 2025 року у Тронхеймі.

Перевірка показала, що це зробили за допомогою ниток, у складі яких є переплетені поліефірні волокна.

Пізніше з’ясувалося, що самі спортсмени не знали про шахрайство з їхніми костюмами. У FIS заявили, що це тренерський склад збірної Норвегії “намагався обдурити систему”.

Обидва спортсмени візьмуть участь у зимовій Олімпіаді в Мілані-Кортіні.

Змагання зі стрибків на лижах із трампліну серед чоловіків розпочнуться у понеділок.