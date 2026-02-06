У Центральній міській бібліотеці ім.М.Л. Кропивницького відбувся показ моновистави «Птах на горищі» за п’єсою Олега Михайлова.

Спектакль презентував Обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша (м. Херсон), режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Сергій Павлюк, дійова особа та виконавиця – Марія Шапочка.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бібліотеки, передає Інше ТВ.

Вистава розповідає історію дівчинки з Маріуполя, яка, попри втрату дому, розлуку з матір’ю та примусове вивезення до росії, зуміла зберегти у своєму серці Україну. Їй скоро виповниться 14 років – вік, коли світ має бути світлим і безпечним, але її дитинство зруйноване війною.

Ті, хто знищив її місто та відірвав від рідних, намагаються відібрати її ідентичність. Проте дівчинка вперто тримається за свою мову, пам’ять, коріння та любов до Батьківщини. Її внутрішній світ – це простір спротиву, який неможливо окупувати.

Ця вистава – болісне й важливе нагадування про долі тисяч українських дітей, викрадених та примусово вивезених до росії.

Як повідомляло Інше ТВ, “Гаага” та “Моя мама і повномасштабне вторгнення”: дві вистави про війну в Україні отримали нагороди у США