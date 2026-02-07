У Тверській області сьогодні вночі атакований Редкинський дослідний хімічний завод – велике підприємство хімпрому рф. Він знаходиться у 500 км від кордону України у Тверській області та у 100 км на північ від Москви.

Продукція, яка виробляється на ураженому хімічному підприємств, це спеціальні смоли для композитних матеріалів, затверджувачі епоксидних матеріалів, жаростійкі матеріали та добавки для їх отримання, вольфрамові з’єднання, інгібітори для захисту від корозії.

Завод виробляє спеціальні хімічні компоненти, зокрема для авіаційної та оборонної промисловості (добавки до палива, технічні хімікати, спецреактиви).

Продукція використовувалась у військових та подвійного призначення програмах рф.

Завод вже атакований втретє.