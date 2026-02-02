З 31 січня по 1 лютого у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні.

Змагання зібрали представників 23 областей України та 375 учасників (208 чоловіків та 167 жінок).

Представники Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли призові місця у кількох видах програми, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Зокрема, Андрій Куліуш здобув ІІ місце у потрійному стрибку (14 м 65 см), Богдан Борсукевич – ІІІ місце у потрійному стрибку (13 м 93 см). На третю сходинку п’єдесталу у змішаній естафеті 4×400 метрів зійшли Віталій Карпенко, Катерина Нікітіна, Віктор Волкорєзов та Яна Жураківська.

За підсумками командного заліку команда Миколаївської області посіла 10 місце.

