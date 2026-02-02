1 лютого в Ужгороді завершився чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23-х років. Турнір мав статус відбіркового до чемпіонату Європи U-23, який відбудеться 9-15 березня у Сербії.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, за підсумками змагань представники Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та здобули призові місця.

Так, Максут Султанов (ШВСМ) здобув «золото» та виборов право участі у чемпіонаті Європи U23.

Бронзові нагороди – у Сергія Ярченко (МОККДЮСШ №1), який також виконав норматив майстра спорту України, та Дениса Середіна (МО ШВСМ, м. Південноукраїнськ).

