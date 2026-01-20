З 16 по 18 січня у Києві відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Жменько MEMORIAL 2026».

Змагання зібрали найсильніших спортсменів країни у вікових категоріях U-17 та U-20.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, за результатами Всеукраїнського турніру спортсмени Миколаївської області вибороли шість нагород (3 золоті та 3 бронзові), підтвердивши високий рівень підготовки та майстерності.

Результати спортсменів Миколаївщини:

І місце – Магеррамов Тимур (МОККДЮСШ №1);

І місце – Середін Денис (МО ШВСМ/м. Південноукраїнськ);

І місце – Величко Владислав (МО ШВСМ/м. Південноукраїнськ);

ІІІ місце – Мехдієв Кенан (МОККДЮСШ №1);

ІІІ місце – Березін Владислав (МФКФК);

ІІІ місце – Нужин Захар (МО ШВСМ/м. Південноукраїнськ).

Як повідомляло Інше ТВ, Юніорський чемпіонат України з фехтування – шаблісти з Миколаєва зійшли на перші щаблі п‘єдесталу (ФОТО)