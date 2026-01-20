У Польщі спустили на воду вже друге судно радіоелектронної розвідки, тож скільки їм це коштувало та скільки часу зайняло, бо Україні потрібна заміна для ураженого “Сімферополя” для контролю за Чорним морем та тимчасово окупованим Кримом.

Про це пише Defence Express.

У Польщі на корабельні Remontowa Shipbuilding SA було спущено на воду вже друге судно радіоелектронної розвідки ORP Henryk Zygalski, що будується за програмою DELFIN. Перше судно ORP Jerzy Różycki було спущено на воду ще у липні 2025 року.

Контракт на їх побудову було укладено у листопаді 2022 року. Вартість програми на момент укладання контракту оцінювалась у 600 мільйонів євро. Перше ORP Jerzy Różycki було закладено у липні 2023 року, а друге вже у січні 2024 року.

ORP Henryk Zygalski під час церемонії спуску на воду. Фото – міністерство оборони Польщі

Тобто будівництво самих корпусів від моменту закладання до спуску наводу тривало близько двох років. Проте, ці судна ще не скоро будуть введені в експлуатацію. Так планується їх завершення у 2027 та 2028 році відповідно.

Річ у тім, що наразі ці судна не мають на борту розвідувального обладнання, а також ще багатьох інших елементів. Їх дооснащення та калібрування й займає так багато часу. Тому загалом від моменту укладання контракту до введення в експлуатацію обох кораблів пройде близько 6 років.

ORP Henryk Zygalski під час церемонії спуску на воду. Фото – агенство озброєння Польщі kpt. mar. Damian Przybysz

Судна за програмою DELFIN будувались на базі проєкту шведського корабля радіоелектронної розвідки HSwMS Artemis. Будуються вони спільно зі шведською компанією Saab, радіоелектронним обладнанням якої вони й будуть оснащені. Їх водотоннажність становить близько 2200 тонн, а інші характеристики наразі не оголошені.

У Польщі основним завданням цих суден буде моніторинг та радіоелектронна розвідка у Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Балтійському морі та Фінському заливі.

ORP Henryk Zygalski під час церемонії спуску на воду. Фото – X\@KosiniakKamysz

Й тут можна пригадати, що Україна також має судно радіоелектронної розвідки, яке у серпні 2025 року було уражено російським морським дроном у дельті річки Дунай. Наразі невідомо у якому стані воно перебуває та чи можливо його відновити.

Але навіть якщо його й вдасться відновити, то український флот все одно потребуватиме розширення та модернізації. І одним з варіантів судна яке могло б посилити ВМС України для контролю за Чорним морем і його узбережжям, можна теоретично розглянути подібні кораблі до польської програми DELFIN.

Парадний прохід 24 серпня 2021 року розвідувального корабля “Сімферополь” в супроводі двох Ан-26 морської авіації ВМС України, фото – прес-служба Військово-Морських Сил України

І за її прикладом, Україні необхідно буде очікувати близько 5 – 6 років та витратити понад 600 мільйонів євро на два таких судна. Хоча потреба може виявитись й меншою, і вистачить всього одного корабля для закриття всіх потреб ВМС України.

Нові польські ORP Henryk Zygalski та ORP Jerzy Różycki ймовірно матимуть набагато потужнішу та сучаснішу апаратуру, ніж український “Сімферополь”. Тож нові судна змогли б покрити якісніше і більшу площу. Але варто зазначити, що це лише роздуми, і в майбутньому все може виявитись інакше.