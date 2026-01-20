Саме такими страшилками заповнені Телеграм-канали. А як насправді?

У Міністерстві розвитку громад та територій України пояснили, що питання техогляду авто входить до переліку пріоритетних законодавчих ініціатив у сфері автомобільного транспорту, перевезень та безпеки на автомобільному транспорті на 2026 рік.

Вони спрямовані на оновлення галузевого законодавства, посилення безпеки перевезень, цифровізацію процесів і гармонізацію українських правил з європейськими стандартами.

Йдеться як про роботу над вже зареєстрованими законопроєктами, так і про розробку нових. У 2026 році Міністерство зосередиться на супроводі та ухваленні низки вже зареєстрованих законопроєктів, зокрема:

Щодо перевезення небезпечних вантажів (євроінтеграційний законопроєкт) – з метою підвищення рівня безпеки під час перевезення та оновлення регуляторної бази відповідно до міжнародних норм.

Про Національне бюро розслідування аварійних подій на транспорті (НБРТ) – для створення незалежного органу з розслідування транспортних подій і запобігання їм у майбутньому.

Про суспільно важливі перевезення – який дозволять громадам забезпечити якісне транспортне сполучення, особливо там, де немає економічно привабливих маршрутів, але є потреба забезпечити перевезення. Законопроєкт дозволить громадам замовляти послугу з перевезень та оплачувати її перевізнику. Наразі допрацьовується оновлена версія законопроєкту.

Про пільгові перевезення — з метою реформування системи пільгового проїзду, впровадження можливостей для реалізації права громадян на пільгові перевезення та справедливих відшкодувань перевізника.

Про посилення відповідальності за каботажні перевезення для іноземних перевізників – дозволить забезпечити справедливу та пропорційну відповідальність для іноземних перевізників в Україні за незаконну діяльність.

Про удосконалення регулювання законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації – спрямований на комплексне врегулювання експлуатації цивільних безпілотних та імплементації європейських підходів у сфері БПЛА.

Окремим напрямом законодавчої роботи у 2026 році стане підготовка нових законопроєктів, що закріплять цифрові інструменти, забезпечать ключові реформи в транспортній сфері та наблизять Україну до стандарів ЄС. Серед них:

Законодавче врегулювання системи єЧерга – для забезпечення прогнозованого та прозорого перетину кордону автотранспортом. Наразі єЧерга функціонує в режимі експерементального проєкту, законопроєкт має на меті впровадити проєкт на постійній основі.

Запровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) – як ключового кроку до цифровізації логістики та зменшення адміністративного навантаження на бізнес. Наразі проєкт функціонує в режимі експеременту, проте використання електронної ТТН має бути обов’язковим у всіх перевезеннях. Саме на це і буде спрямований новий законопроєкт.

Реформа таксі – законопроєкт має на меті забезпечити легальну роботу водіїв таксі та єдині стандарти у сфері безпеки під час перевезеннями таксі, а також вивести з тіні роботу галузі.

Реформа технічного контролю – ініціатива покликана спростити процедуру технічного огляду для першої державної реєстрації транспортних засобів, що були у користуванні, а також поступовому впровадити обов’язковий технічний контроль для всіх типів автомобільного транспорту поруч з проведенням реформи ОТК, щоб процедура була прозорою та не містила корупційних ризиків.

Оновлений законопроєкт про перевезення швидкопсувних харчових продуктів автомобільним транспортом – для забезчення можливості сертифікації транспортних засобів, що перевозять швидкопсувну продукцію саме в Україні замість проходження цієї процедури за кордоном.

Тобто йдеться про ініціативу введення такої норми – поступово і паралельно з реформою процедури проведення і затвердження результатів техогляду.