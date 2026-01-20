Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 228 570 (+1 130) осіб
танків– 11 579 (+6) од.
бойових броньованих машин – 23 928 (+6) од.
артилерійських систем – 36 393 (+60) од.
РСЗВ – 1 618 (+1) од.
засоби ППО – 1 279 (+1) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111 140 (+925) од.
крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 75 067 (+191) од.
спеціальна техніка – 4 048 (+3) од.
Дані уточнюються.