Торговельні погрози президента США Дональда Трампа європейським урядам щодо Гренландії підвищують ймовірність того, що останні можуть скоротити свої запаси американських активів, підтримуючи євро.

Про це пише Bloomberg з посиланням на стратега Deutsche Bank AG.

Європа є найбільшим кредитором США, а її країни володіють американськими облігаціями та акціями на суму 8 трильйонів доларів, що майже вдвічі більше, ніж решта світу разом узятих, написав Джордж Саравелос, глобальний керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank, у записці для клієнтів у неділю.

«В умовах, коли геоекономічна стабільність західного альянсу екзистенційно порушується, незрозуміло, чому європейці так охоче грають цю роль», – сказав він. «Події останніх кількох днів можуть ще більше стимулювати відновлення балансу долара».

Нові тарифи Трампа на європейські країни щодо Гренландії також можуть стати каталізатором для більшої політичної згуртованості в Європі, а також свідчать про те, що будь-які негативні наслідки для євро відносно долара цього тижня можуть бути короткочасними, сказав Саравелос.

Хоча єдина валюта відкрилася у понеділок нижче щодо долара, згодом вона зросла і торгувалася на 0,2% вище за день на рівні $1,1619 станом на 10:47 ранку за сінгапурським часом. Ф’ючерси на фондові індекси США та Європи впали.

«Ключове, за чим слід стежити протягом наступних кількох днів», – це чи активує Європейський Союз свій інструмент боротьби з примусом, сказав Саравелос. Президент Франції Еммануель Макрон звернеться з цим проханням, за словами особи, близької до президента, яка попросила залишитися анонімною, щоб дотримуватися урядових правил.

«З огляду на рекордно негативні крайнощі чистої міжнародної інвестиційної позиції США, взаємна залежність європейсько-американських фінансових ринків ніколи не була такою високою», – сказав Саравелос. «Саме використання капіталу як зброї, а не торговельних потоків, буде найбільш руйнівним для ринків».