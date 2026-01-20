Очільник угорського МЗС Петер Сійярто дав зрозуміти, що Будапешт не підтримає спільну заяву Євросоюзу щодо Гренландії на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа про захоплення данської автономії, бо вважає це “двостороннім питанням”. Премʼєр Чехії Бабіш теж відмовився підтримати територіальну цілісність Данії.

Про це він заявив під час візиту до чеської столиці — Праги, передає Суспільне.

Серед іншого Сійярто сказав, що з на думку угорської влади, суперечка довкола майбутнього Гренландії не має бути справою ЄС. Тому, за його словами, Будапешт не буде приєднуватися до спільної заяви європейського блоку з цього приводу.

“Ми вважаємо, що це двостороннє питання, вирішити яке можливо через переговори між двома сторонами. Я не вважаю, що це справа ЄС – тому ми зазначили вчора на зустрічі постійних представників, що не вважаємо за необхідне й можливе виходити зі спільною заявою ЄС”, – заявив він.

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що Чехія не може підтримати Гренландію у питанні загрози захоплення США. Він додав, що в рамках НАТО США є лідером, і зіткнення є нібито “контрпродуктивним”.

За його словами, аргументи Трампа щодо Китаю та Росії є актуальними, але потрібна угода. “Будь-які виклики чи декларації безглузді”, – додав він.

Бабіш також заявив, що купив глобус за 600 євро, щоб побачити, де знаходиться Гренландія і чи варто її підтримувати.

“Гарний, великий, щоб я точно знав, де знаходиться Гренландія, і щоб Орєшнік полетів з Росії до Білого дому за 26 хвилин. А одинадцята хвилина вже прямо над Гренландією”, — сказав Бабіш.