17-18 січня у місті Паб’яніце (Польща) відбувся міжнародний турнір з бадмінтону серед юніорів та юніорок U-17 «Trzy Korony», у якому взяли участь понад 200 спортсменів з різних країн.

Представник Миколаївської області Остап Демченко продемонстрував високий рівень підготовки та здобув дві золоті нагороди, повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.

Так, Остап став найкращим у чоловічій одиночній категорії, а також у чоловічій парній категорії – у парі з Александром Турски з Польщі.

