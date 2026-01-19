Уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Причиною стало загострення ситуації навколо Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначили організатори форуму, представників данського уряду було запрошено цього року, однак рішення щодо участі кожна країна ухвалює самостійно.

“Ми можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня”, – йдеться у заяві організаторів ВЕФ.

Водночас у Білому домі підтвердили участь у форумі президента США Дональда Трампа.