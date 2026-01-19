Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова (Лазаря), якого він називає одним з найефективніших командирів, заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток малої ППО.

-Сьогодні жодна країна у світі не має такого досвіду протидії повітряним атакам, як Україна. Щодня й щоночі — сотні ворожих дронів. У 2025 році росія запустила по Україні до 100 тисяч шахедів та інших типів БпЛА — пошкоджено десятки обʼєктів критичної інфраструктури, сотні влучань у житлові будинки та жертви. Кількість атак зростає — ворог хоче знищити цивільну інфраструктуру та занурити Україну в темряву.

Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати — швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням Президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання, – повідомив Федоров.

Павло Єлізаров (Лазар) — новий заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів.

-Наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті.

Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар — саме з таких.

Під його керівництвом підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на понад 13 млрд доларів.

Кожен п’ятий знищений російський танк — результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно в топі рейтингу «Армії дронів.Бонус», лише в грудні — 364 гармати та 12 РСЗВ.

Тепер завдання — масштабувати цей досвід. Побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.

Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи — щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні.

Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни.

Вітаю Лазаря з призначенням. Ми продовжимо посилювати команду тими, хто довів результат на війні, масштабувати сильних і допомагати зростати новим лідерам.

Нові кадрові призначення будуть незабаром, – обіцяє Федоров.