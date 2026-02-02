Харківський бабак Тимко IV віщує, що весна настане за шість тижнів — він побачив свою тінь.

Цього року прогноз давав новий віщун — Тимко IV, брат Тимка III, повідомила Суспільному пресслужба Харківського національного університету імені Каразіна.

“Отже, у 2026 році бабак побачив свою тінь. Тобто, весна прийде через шість тижнів. Принаймні, він так вважає”, — говорить завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник.

“Складно йому жити, бо такі умови, як і у всіх нас, і електрики в нього також немає, і погода така зараз дуже зимна. Але якось виживає”, — додав Грубник.

За словами науковця, Тимко та інші бабаки добре спали цієї зими.

“Але коли ми спустилися до них, щоб дізнатися, як вони себе відчувають, вони майже всі не спали вже. Тимка ніхто не турбував, за хвіст не тягав — він не спав, коли ми його взяли. Це нормальна ситуація перед морозами — в кінці січня або на початку лютого вони прокидаються, займаються якимось своїми справами, і потім знову сплять до весни, коли вона вже прийде по-справжньому”, — розказав Грубник.

Тимку IV два роки, у нього вже є партнерка, розповів завідувач біологічної станції університету.

На мій погляд, він дає дуже влучні прогнози. Це вперше він дає таким прилюдний прогноз, тож за шість тижнів дізнаємося, наскільки він помилився чи ні.

За його Грубника на біологічній станції наразі проживає 19 бабаків.

“Це колекція, яка існує в неволі понад 25 років. Вони змінюються, але тримаємо цю колекцію на межі 20 особин для досліджень. Це необідний мінімум, щоб були якісні результати досліджень”, — розповів завідувач біологічної станції університету.

Володимир Грубник, завідувач біологічної станції Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. ХНУ ім. Каразіна

Що відомо про День бабака на Харківщині

День бабака на біостанції в Гайдарах під Змієвом започаткували у 2004 році харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським. За цей час про прихід весни оповіщали три бабаки. Самі ж науковці збігів з прогнозами синоптиків не відстежували.

У Харківській області, за різними підрахунками, живе від п’яти тисяч до 18 тисяч бабаків. Традицію віщування весни започаткували, щоб привернути увагу до захисту гризунів. Прогноз Тимка у 2021 році не збувся, але на біостанції кажуть: ідея акції знайшла відгук. У 2022 році Тимко ІІІ віщував, що весна буде нестабільною. Бабаків степових внесли до Червоної книги як вид, що зникає.

Бабак Тимко у хатинці, Нестерівка, Харківська область, 2 лютого 2025 року. Харківський національний університет ім. Каразіна

З першого дня вторгнення РФ село Нестерівка, де живе бабак-віщун Тимко ІІІ та ще близько 30 бабаків, опинилося під окупацією. У вересні село звільнили.

За словами завідувача біологічної університетської лабораторії “Східні степи” Володимира Грубника, 70-80% прогнозів Тимка збуваються.