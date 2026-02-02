До Домодєдівської лікарні вступив уже другий пацієнт із захворюванням на мавпячу віспу. Фахівці наразі з’ясовують джерело зараження, розповіли на російському телебаченні, повідомляє Nexta.

Переносником вірусу є мавпи чи гризуни. Вірус також «навчився» передаватися від людини до людини: можна заразитися при тактильному контакті, через взаємодію слизових і навіть повітряно-краплинним шляхом.

Захворювання починається з лихоманки, головного болю, слабкості та збільшення лімфовузлів. Потім тіло покриває висипання на шкірі.

Оспа мавп найбільш поширена у віддалених районах Центральної та Західної Африки.

Перед тим віспа мавп підтвердилася в одного з хворих теж у Підмосков’ї, якого, за даними «Бази», ізолювали в окремій палаті.

За словами Олексія, у нього було лише два невеликі висипи на обличчі, які він спочатку прийняв за прояв застуди і намагався обробити кремом від герпесу. Через кілька днів температура піднялася до 40 градусів, і його госпіталізували.

За його словами, у Москві він перебуває вже близько півтора місяця, а за кордон їздив дуже давно. Громадських місць, таких як лазні чи сауни, він не відвідував. Як сталося зараження, чоловік не знає.