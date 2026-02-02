Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що фокус на поступках з боку України створює ризик розмиття відповідальності Росії за агресію.

Про це повідомляє The Guardian, передає ua.news.

Вона підкреслила, що нині на Україну чиниться значний тиск «щоб піти на дуже складні поступки», і така логіка «розмиває картину того, в чому насправді полягає проблема».

Каллас нагадала, що за останні 100 років Росія напала щонайменше на 19 країн, причому жодна з них ніколи не нападала на Росію.

Дипломатка зазначила, що Європа має вимагати поступок саме від Росії: обмежень її військових сил та ядерної зброї, а також відповідальності «за скоєні злочини». За її словами, Росія намагається вести переговори зі США, уникаючи складних розмов, і ЄС має «дуже чітку роль» у контролі будь-якої потенційної мирної угоди.

