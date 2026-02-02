У січні 2026 року 26 суб’єктам господарювання – юридичним особам Миколаївщини з державного бюджету відшкодовано податку на додану вартість у сумі 110,7 млн гривень.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області зазначають, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро, адже електронна система унеможливлює проведення будь-яких махінацій.

Платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише у разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів.

Слід зазначити, що за рахунок відшкодування податку на додану вартість своєчасно поповнюються обігові кошти суб’єктів господарювання, що гарантує розвиток та можливість нарощування обсягів виробництва.