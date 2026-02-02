Десятки тисяч людей у ​​неділю вийшли в Празі на мітинг, щоб підтримати президента Петра Павела у новому витку його протистояння з антиукраїнським урядом Андрія Бабіша.

Приводом стала відмова Павела призначати суперечливого кандидата міністром навколишнього середовища. Після цього пішли повідомлення від голови чеського МЗС, які президент назвав спробою шантажу.

Також президент та урядовці сваряться через постачання літаків для України.

За оцінкою організаторів, на акцію підтримки президента у Празі вийшли близько 80-90 тисяч людей, повідомляє CTK, пише ВВС.

Агентство зазначає, що мітингувальники заповнили Староміську площу та частину Вацлавської площі. Дехто також публічно підтримав Україну і висловив незгоду з політикою коаліційного уряду прем’єра Андрея Бабіша.

“Я дякую всім і кожному, хто приїхав до Праги з різних куточків країни, щоб висловити свою думку та підтримати гідну Чеську республіку”, – написав у соцмережі X Петро Павло за підсумками демонстрації.

Суть конфлікту

У результаті парламентських виборів у жовтні 2025 року уряд Чехії очолив євроскептик та противник постачання зброї Україні Андрій Бабіш.

До коаліції разом з його партіями ANO увійшли також SPD (“Свобода і пряма демократія”) та “Автомобілісти”.

“Автомобілістам” в уряді дісталися, крім іншого, посади міністра закордонних справ та міністра довкілля.

Зовнішньополітичне відомство очолив голова партії Петро Мацинка. Він же тимчасово виконує обов’язки і міністра довкілля, оскільки Петр Павел відмовляється схвалити кандидата Філіпа Турека, якого висунули “Автомобілісти”. Решта міністрів вступила на свої посади 15 грудня 2025 року.

Філіп Турек прийшов у політику після пандемії коронавірусу, у 2024 році його обрали депутатом Європарламенту.

Вже тоді в інтернеті з’явилися фотографії Турека з нацистською символікою, а деякі його висловлювання критики визнали схваленням Адольфа Гітлера.

Сам Турек заперечував звинувачення у симпатіях до нацизму, заявивши, що він – колекціонер, і він навіть має ніж, який використовували солдати СС.

Чеська поліція після повідомлень ЗМІ розпочала розслідування у зв’язку з фотографією, на якій Турек робить жест, що нагадує нацистське вітання. Але незабаром закрила справу через закінчення терміну давності (фото зроблене в 2013 році).

Підпис до фото,Філіп Турек (у центрі)

Щодо Турека також розслідується справа про домашнє насильство та зґвалтування. Його колишня подруга заявила, що він застосовував до неї фізичне та психологічне насильство протягом кількох років 15-20 років тому. Турек відкинув ці звинувачення.

Зважаючи на репутацію Турека, Павел відмовився затверджувати його міністром.

“Особи, які посідають посади міністрів, повинні відповідати підвищеним вимогам лояльності до конституційних цінностей <…> Своїми публічними виступами, заявами та поведінкою Філіп Турек переконує значну частину громадськості в тому, що він применшує ступінь провини одного з найгірших тоталітарних режимів XX століття, нацистської Німеччини, яка відповідає за геноцид мільйонів невинних людей”, – пояснив речник Павела позицію президента.

Президент каже, що його шантажують

Конфлікт між президентом та урядом загострився у вівторок, 27 січня. Павел на екстреній пресконференції розповів про повідомлення, які глава МЗС та голова “Автомобілістів” Петро Мацинка передав йому через радника президента.

Павел визнав повідомлення (скріншоти він потім опублікував у соцмережі X) спробою шантажу.

У повідомленнях Мацинка пише, що він, як і президент, стоїть перед “незворотнім рішенням”, і Павел “не зможе спати спокійно”, якщо не затвердить Турека на посаді міністра.

“Якщо він цього не зробить, то я спалю всі мости”, – продовжив Мацинка.

“Я розумію, що президента не можна шантажувати, але політика – це компроміси”, – додав він.

Павел заявив, що передав повідомлення глави МЗС юристам на оцінку.

Мацинка не заперечує справжності повідомлень, але вважає їх формою політичного переговорного процесу, а не загрозою.

Прем’єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що міністр висловився невдало, але вважати шантажем його слова не варто.

У вівторок, 3 лютого, у парламенті Чехії відбудеться голосування про вотум недовіри уряду, який ініціювали опозиційні партії на тлі скандалу з повідомленнями.

Скандал через зброю Україні

Конфлікт із приводу призначення Турека – не єдина суперечність між президентом та урядом. Інша тема – це постачання зброї Україні, у тому числі чотирьох літаків L-159.

Павел під час візиту до Києва 16 січня запропонував Україні купити кілька літаків.

Бабіш у відповідь на це заявив, що уряд цього не схвалить. У своїй передвиборчій кампанії Бабіш, серед іншого, говорив про те, що Чехія має припинити надавати зброю Києву.

У повідомленнях, які опублікував Павел, Мацинка стверджує, що єдина причина, через яку Україна не отримає L-159, – це той факт, що президент бездумно розповів про плани журналістам.

Підпис до фото,Володимир Зеленський і Петр Павел у Києві 16 січня

Цьому передував дипломатичний скандал між Україною та Чехією на початку січня, який спровокувала антиукраїнська новорічна промова спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури.

Окамура, який є головою Палати депутатів Чехії та лідером правопопулістської партії SPD, що увійшла до коаліції уряду Бабіша, виступив проти допомоги Україні та жорстко розкритикував українське керівництво, зокрема президента Володимира Зеленського.

За його словами, при владі в Україні перебувають “злодії” та “хунта Зеленського”, які наживаються на війні, і такій країні не місце в ЄС.

Окамура також звинуватив західні країни, які підтримують Україну зброєю, у тому, що вони рухаються до Третьої світової війни.

На образливі заяви тоді відреагували посол України в Чехії та голова української МЗС Андрій Сибіга, закликавши чеських колег до конструктивного діалогу.